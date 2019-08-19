إيران تشارك في معرض "ماكس -2019" للطيران والفضاء في روسيا

ومن المقرر ان تنطلق فعاليات معرض "ماكس 2019"، من 27 اغسطس الى الأول من سبتمبر، في منطقة جوكوفسكي بضواحي موسكو، وهو أحد أكبر معارض الطيران والفضاء في العالم، حيث تشارك كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية في المعرض.

وتمتد فعاليات المعرض، الذي يعقد مرة كل عامين حتى الأول من سبتمبر، على أن يخصص اليوم الأول 27 اغسطس من المعرض للمسؤولين الرسميين، وتخصص الأيام الثلاثة الأولى من المعرض لذوي الاختصاص والخبراء، فيما يفتح أبوابه للعامة في الأيام الثلاثة الأخيرة، ليتمكنوا من الإطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الطيران، ومشاهدة عروض الطيران البهلوانية.

و تعرض أكثر من 340 شركة من 17 دولة أحدث ما توصلت إليه في عالم الطيران المدني والعسكري.

وتشارك ايران بشكل فاعل وملحوظ في معارض ماكس، وهذا العام يشارك وفد ايراني برئاسة العميد "بنى طرفي" مساعد وزير الدفاع ورئيس مؤسسة الصناعات الجو فضائية بالمعرض.

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