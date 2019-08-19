١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٢٣:٣٢
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83443989
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وكيل وزارة الداخلية الايراني:

الغاء التاشيرة واعادة فتح منفذ خسروي نتيجة للتعاون بين طهران وبغداد

الغاء التاشيرة واعادة فتح منفذ خسروي نتيجة للتعاون بين طهران وبغداد

طهران/19اب/اغسطس/ارنا - اشار وكيل وزارة الداخلية الايرانية سلمان ساماني الى العلاقات والتعاون المتنامي بين طهران وبغداد؛ معتبرا الغاء تاشيرات الدخول واعادة فتح منفذ خسروي الحدودية بين ايران والعراق بانهما في اطار التعاون الثنائي لإقامة مراسم الاربعين الحسينية (ع).

وقال ساماني اليوم الاثنين خلال مراسم توديع وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري بمطار الامام الخميني الدولي (ره) في طهران، قال : ان ايران والعراق تربطهما علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية والسياسية وطيدة وان هذه العلاقات اخذت مسارا متناميا خلال الاعوام الاخيرة.

وصرح المسؤول الايراني رفيع المستوى، ان منفذ خسروي (في محافظة كرمانشاه الايرانية المجاورة للعراق) سيتم فتحه بالتعاون مع الحكومة العراقية خلال مراسم الاربعين الحسينية (ع) لهذا العام؛ وبما يتيح للمواطنين الايرانيين الاعزاء استخدام هذا المنفذ للمشاركة في مسيرة الاربعين.

انتهى**2018/ ح ع **