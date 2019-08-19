ظريف : قرارات امريكا الاحادية لا تقتصر على ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ظريف، اليوم الاثنين على امتداد زيارته الحالية للعاصمة الفنلندية، بوزير شؤون التنمية والتجارة الخارجية في حكومة هلسنكي "ويلي اسكيلاري".

ونوه وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء، الى توقعات رجال الاعمال والتجار في اطار الاتفاق النووي من اوروبا؛ مضيفا ان فنلندا بوصفها الرئيسة الدورية للاتحاد الاوروبي تضطلع بدور مؤثر في تنفيذ هذا الاتفاق وتطبيع العلاقات التجارية الايرانية.

بدوره، اكد وزير شؤون التنمية والتجارة الخارجية الفنلندي خلال اللقاء مع ظريف، على رغبة بلاده في تطوير التعاون الاقتصادي بين طهران وهلسنكي.

وقال اسكيلاري : نحن ناسف كثيرا لانسحاب امريكا من الاتفاق النووي وتداعيات ذلك على الظروف الاقتصادية للشعب الايراني.

وفيما اشار الى قلق بلاده من تنامي التوترات (في المنطقة)؛ اكد الوزير الفنلندي ان بلاده ستقوم بدور بناء في سياق خفض التصعيد.

كما نوه اسكيلاري في لقائه وزير الخارجية الايراني، بمجالات التعاون الثنائي بين طهران وهلسنكي ولاسيما في مجال تقنية المعلومات والتعاون الجامعي، فضلا عن الافاق المستقبلية على صعيد العلاقات بين البلدين.

يذكر ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وصل امس الاحد الى العاصمة الفنلندية هلسنكي يرافقه وفد سياسي؛ والتقى اليوم الاثنين برئيس الجمهورية، وايضا وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

انتهى ** ح ع