ايران و عمان تؤكدان علی توسيع العلاقات الثنائية

و أفادت السفارة الايرانية في عمان عبر تقرير نشرتها اليوم الاثنين، ان نوري شاهرودي التقی اليوم بوزير التنمية الاجتماعية في عمان و بحث معه العلاقات الثنائيه بين البلدين و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

و أشار سفير ايران خلال هذا اللقاء الی الرعايا الإيرانيين الوافدين في سلطة عمان للعمل والإقامة؛ مؤكدا علی ضرورة إنشاء نادي اجتماعي للمواطنين الإيرانيين المقيمين في هذا البلد بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية العمانية.

من جانبه نوه اكد وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان بالعلاقات الطيبة القائمة بين طهران ومسقط؛ مؤكدا استعداده للتعاون في إنشاء نادي إيراني داخل السلطنة.

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