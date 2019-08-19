ظريف : عليكم التأقلم مع حقيقة الثورة وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران

واضاف : لقد مرّ 66 عاما على الانقلاب الذي حدث (في ايران عام 1953) بتحريض الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية، والذي اطاح بالحكومة المنتخبة من قبل الشعب الايراني.

ولفت وزير الخارجية في تغريدته، الى ان الشعب الايراني استطاع خلال العام 1979 ان يضع حدا لهذه التدخلات؛ "وقد حان الوقت ليتأقلم البعض مع هذه الحقيقة (الثورة الاسلامية وتاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران).

انتهى ** ح ع