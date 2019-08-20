العملیات التنفيذية لانشاء الخط السككي "شلمجة - البصرة" ستبدا في غضون اشهر

وقال "سعيد رسولي" في تصريح له امس الاثنين خلال اجتماع عقد لدراسة طاقات سكك الحديد في ميناء خرمشهر ان خط سكك الحديد المزمع انشاؤه بين شلمجة والبصره طوله 33 كيلومترا حيث يجب انشاء جسر بطول 700 متر في هذا الطريق.

وصرح بان العمليات التنفيذية لانشاء هذا الخط السككي ستستغرق عاما واحدا وسيتم ربطه بخط سكك الحديد العراقية حتى ميناء اللاذقية في سوريا والواقع على البحر الابيض المتوسط.

واشار مساعد وزير الطرق وبناء المدن الى عقد الاجتماع الثلاثي بين ايران والعراق وسوريا في مجال النقل والذي تم فيه الاتفاق على بدء الاعمال التنفيذية لجزء الخط الواقع في الاراضي العراقية من شلمجة الى البصرة.

وقال انه في اطار اكمال هذا الطريق تم ربط خط سكك الحديد من ميناء الامام الخميني (رض) الى خرمشهر ليلعب دور الممر الاستراتيجي في المنطقة.

وكان خط سكك الحديد بين خرمشهر و شلمجة قد تم تدشينه عام 2013 و الباقي في الاراضي العراقية إلى البصرة بطول 33 كيلومترا قد تعثر تنفيذه.

انتهى** 1453** 2342