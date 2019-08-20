لاريجاني: كوريا الشمالية اتخذت موقفا ذكيا ازاء مطالب اميركا الاحادية

وخلال استقباله مساعد رئيس الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين بلاده وايران "باك جول مين" في طهران اليوم الثلاثاء، اشار لاريجاني الى العلاقات الواسعة والمستديمة بين البلدين وقال، ان ايران ترحب بتنمية العلاقات الثنائية حيث ينبغي استثمار طاقاتهما في هذا السبيل.

ولفت لاريجاني الى ان كوريا الشمالية اتخذت القرار وعملت بصورة ذكية تجاه مطالب اميركا احادية الجانب واضاف، ان هدف الاميركيين ليس انجاز صفقة عادلة مع كوريا الشمالية بل يريدون نزع سلاحها وفرض الضغوط عليها.

واكد نزعة اميركا الاستكبارية وقال، ان زعيم كوريا الشمالية عمل بصورة جيدة خلال المفاوضات مع الاميركيين ولم يسمح لهم بالوصول الى مآربهم.

واشار الى ان كوريا الشمالية حققت تقدما جيدا في مختلف المجالات وقال، ان الاستقلال الاقتصادي يعد من النقاط المهمة لاي دولة حيث ان كوريا الشمالية تتابع هذا الهدف.

*الاميركيون يطرحون مطالب غير منطقية خلال المفاوضات

من جانبه اشار نائب رئيس الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية خلال اللقاء الى ان ايران حققت بعد انتصار الثورة الاسلامية تقدما لافتا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والعسكرية وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة قائد الثورة آية الله الخامنئي تقف امام مطامع ومطالب اميركا اللامشروعة.

ونوه الى الضغوط واجراءات الحظر الاميركية القاسية ضد ايران وكوريا الشمالية واضاف، انه على ايران وكوريا الشمالية تطوير التعاون بينهما في جميع المجالات خاصة الاقتصادية.

واوضح المسؤول الكوري الشمالي بان الاميركيين يطرحون خلال المفاوضات مع كوريا الشمالية مطالب غير منطقية واحادية الجانب وقال، ان الاميركيين يختلقون العقبات بطرحهم موضوع الحظر في المفاوضات مع كوريا الشمالية.

واكد باك جول مين بان كوريا الشمالية تسعى لايجاد اقتصاد مستقل.

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