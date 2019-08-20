منتخب سيدات ايران لربع نهائي آسيا لكرة الطائرة 2019

طهران / 20 اب /اغسطس /ارنا- اكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، بان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على ارساء السلام والاستقرار من موقف القوة.