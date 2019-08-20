٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٢٢:٥٨
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83444511
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منتخب سيدات ايران لربع نهائي آسيا لكرة الطائرة 2019

منتخب سيدات ايران لربع نهائي آسيا لكرة الطائرة 2019

طهران / 20 اب /اغسطس /ارنا- تاهل منتخب سيدات ايران الى ربع نهائي بطولة آسيا لكرة الطائرة 2019 في سيئول اليوم الثلاثاء، اثر فوزه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3-0 .

وأنهى منتخب سيدات  ايران الاشواط الثلاثة بنتيجة 25-20 و25-15 و25- 15 وتاهل لدور الثمانية .

وتعتبر هذه البطولة تاهيلية ايضا لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

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