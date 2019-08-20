ظريف يلتقي رئيس وزراء السويد الاسبق

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اجرى محادثات مع وزيرة التجارة رئيسة الجانب السويدي في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ايران آن لندة.

وقبل هذا اللقاء، اجرى ظريف محادثات مع وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، بشان مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية منها الاتفاق النووي وضرورة الاسراع في تنفيذ الالية المالية للتجارة مع ايران (اينستكس) وامن منطقة الخليج الفارسي واليمن وافغانستان.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني اريك هونل رئيس شركة "بولك" المالكة لناقلة النفط البريطانية الموقوفة في ايران، فضلا عن حشد من التجار في السويد.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل مساء امس الى السويد المحطة الثانية في جولته الاوروبية التي بدأها بفنلندا وتشمل النرويج وفرنسا ايضا.

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