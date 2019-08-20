مسؤول كوري شمالي: الحظر على طهران وبيونغ يانغ سياسة فاشلة

وخلال لقائه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية الكورية الشمالية علاء الدين بروجردي، في طهران ، اعتبر المسؤول الكوري الشمالي تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية من السياسات المبدئية لبلاده وقال، ان برلمان كوريا الشمالية يؤكد بصورة خاصة على ازالة العقبات من طريق التعاون المشترك وتسهيل العلاقات بين الجانبين.

ووصف باك تشول مين اجراءات الحظر الاميركية المفروضة على البلدين بانها سياسة فاشلة وقال، ان كوريا الشمالية والجمهورية الاسلامية الايرانية حققتا خلال اعوام الحظر الاميركي الظالم الكثير من النجاحات في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والدفاعية والعسكرية.

واشار المسؤول الكوري الشمالي الى سياسة بلاده في تعزيز قدراتها الرادعة وقال، ان كوريا الشمالية تسعى على الدوام من اجل ارساء السلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم خاصة في شبه الجزيرة الكورية.

واكد على تنمية العلاقات الاقتصادية والصناعية والسياحية في سياق رفع مستوى العلاقات بين البلدين.

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