ظريف يرد على مزاعم برايان هوك بشان الانقلاب على حكومة مصدق

ونشر ظريف رابطا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن وثيقة نشرتها ادارة الارشيف والوثائق الوطنية الاميركية التابعة لجامعة جورج واشنطن وكتب: انني اضع هذا الرابط الى من يجهلون تاريخ التدخل الاميركي في انقلاب عام 1953 ضد حكومة منتخبة شعبيا في ايران او يحاولون حرف الحقائق عمدا: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB435/."

وتحتوي الصفحة التي نشر ظريف رابطها على مجموعة من الوثائق التي تكشف عن تورط المخابرات الاميركية في الانقلاب على حكومة مصدق عام 1953.

وكان المبعوث الاميركي في الشان الايراني برايان هوك قد زعم يوم امس الثلاثاء في تصريح للصحفيين، ان المخابرات الاميركية ليست متورطة في الانقلاب على حكومة مصدق والاطاحة بها.

وادعى هوك: ان المخابرات المركزية الاميركية تدخلت في المخطط الابتدائي الذي فشل الا انها لم تتدخل فيما بعد وان حكومة مصدق اسقطت من قبل القوى الدينية والسياسية والعسكرية.

انتهى ** 2342