رئيس وزراء السويد الاسبق يتحدث بشان لقائه مع ظريف

وكتب بيلت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كان لي لقاء مع وزير الخارجية الايراني حيث جرى التاكيد خلاله على الاساليب الممكنة لاحترام الاتفاق النووي من قبل الطرفين وكذلك اهمية احترام القوانين الدولية حول امن الملاحة البحرية.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى في ستوكهولم امس الثلاثاء رئيس وزراء السويد الاسبق كارل بيلت الذي يعد من الشخصيات السياسية المؤثرة في اوروبا.

وكان ظريف قد اجرى محادثات مع وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، بشان مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية منها الاتفاق النووي وضرورة الاسراع في تنفيذ الالية المالية الاوروبية للتجارة مع ايران (اينستكس) وامن منطقة الخليج الفارسي واليمن وافغانستان.

كما اجرى ظريف محادثات مع وزيرة التجارة رئيسة الجانب السويدي في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ايران آن لندة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل مساء الاثنين الى السويد المحطة الثانية في جولته الاوروبية التي بدأها بفنلندا وتشمل النرويج وفرنسا ايضا.

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