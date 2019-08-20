مسؤول برلماني ايراني: نرحب بتطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الشمالية

وخلال لقائه في طهران نائب رئيس الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع ايران باك تشول مين، اكد بزشكيان اهمية الاستثمارات المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوريا الشمالية.

واعتبر الحظر الاميركي بانه يضر الشعبين بصورة مباشرة واضاف، ان للشعبين عدوا مشتركا ولابد من العمل عبر تنمية العلاقات الثنائية على احباط الحظر والضغوط القائمة.

ووصف بالمهم تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والدولية، مؤكدا ضرورة اجراء محادثات حول تعزيز العلاقات الثنائية.

وتابع بزشكيان، ان الاداة الاهم لاميركا ضد ايران وكوريا الشمالية هي استخدام الحظر الشامل خاصة الاقتصادي الا انها لم تتمكن لغاية الان من ثني ارادة البلدين.

واعتبر اميركا بانها طرف غير موثوق به وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكوريا الشمالية تمكنتا لغاية الان كدولتين مستقلتين من الوقوف امام اميركا والكفاح من اجل صون استقلالهما.

من جانبه اعتبر نائب رئيس الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية نجاحات الحكومة والشعب الايراني امام الحظر الاميركي جديرة بالاشادة وقال، ان البلدين تربطهما دوما علاقات جيدة وودية في مختلف المجالات.

وكان المسؤول الكوري الشمالي الذي يزور طهران حاليا قد التقى ايضا رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية الكورية الشمالية علاء الدين بروجردي ومساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

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