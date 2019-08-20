وزير الحج النيجري: ايران دعت لوحدة الامة الاسلامية دوما

وخلال لقائه ممثل الولي الفقيه رئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب في مكة المكرمة، اشار بوكاري الى ان الايرانيين ساهموا في تقوية الثقافة الاسلامية في النيجر، لافتا الى حاجة بلاده لخبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف الشؤون المتعلقة بالحج.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعت المجتمع الاسلامي للوحدة وتعزيز الثقافة الاسلامية دوما، ونامل ان نساعد في هذا المسار عبر التعاون بين البلدين.

واشار بوكاري الى ان اميركا والدول الاستكبارية الاخرى تسعى لاضعاف المسلمين واضاف، انهم لا يمكنهم التخطيط للدول الاخرى وان السبيل الوحيد لخلاص المسلمين هو الوحدة.

ونوه في جانب اخر من حديثه الى الافراج عن ناقلة النفط الايرانية من مياه جبل طارق وقال، ان ايران وقفت باقتدار في هذه القضية ليتم الافراج عن الناقلة.

من جانبه اكد ممثل الولي الفقيه رئيس بعثة الحج الايرانية خلال اللقاء استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لوضع خبراتها في مجال الحج والزيارة تحت تصرف النيجر وسائر الدول الافريقية المسلمة.

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