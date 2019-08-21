لاريجاني: يجب تقليل الاعتماد على الخارج اقتصاديا

وأضاف لاريجاني خلال مراسم تدشين مصنع إنتاج الألياف الضوئية في منطقة سلفجكان الاقتصادية بقم : هناك حلقات مفقودة ونسبة مئوية من الاعتماد على الخارج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية مؤكدا على ضرورة التعرف عليها و باستخدام القوى المحلية السعي للتغلب عليها و تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المجالات.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الاستقلال في جميع المجالات من مبادئ الثورة الإسلامية وقال، إن الاستقلال ليس سياسيا فحسب بل يجب أن يكون في جميع المجالات ومنها الاقتصادية وهذا مسؤولية كبيرة على عاتق النخب والمسؤولين في البلاد و عليهم بذل قصارى جهدهم لتحقيقه.

هذا وتم صباح اليوم وخلال مراسم وبحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني و محافظ قم تم افتتاح مصنع إنتاج الألياف الضوئية في منطقة سلفجكان الاقتصادية بقم والذي يعتبر الأول في البلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 40 كيلومتر من مختلف أنواع الأسلاك الضوئية يوميا .

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