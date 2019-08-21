العدو يعجز عن ارتكاب اي حماقة والعقود الاربعة القادمة ستكون افضل قطعا

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان سماحته استقبل صباح اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء.

واكد اية الله العظمى الخامنئي، في هذا اللقاء، على مسؤولي البلاد بضرورة اغتنام الفرص المتاحة لهم في سياق خدمة الشعب والتركيز على الانتاج الوطني بوصفه مفتاحا لحل المشاكل الراهنة؛ واصفا تظافر الجهود وتعزيز التعاون بين السلطات الثلاث، والاقتصاد والثقافة من قضايا البلاد الرئيسية.

وعرّج سماحته على قضايا هامة بما فيها "تحرر البلاد من الاتكال على الايرادات النفطية"، و"والتركيز الخاص على القطاعات التنموية الاقتصادية مثل السكن والزراعة والشركات المعرفية" ودعم المنتجين بوصفهم "المضحين في الحرب الاقتصادية" وتوجيه البوصلة والاهداف التنموية الاقتصادية نوح العدالة وتجفيف جذور الفقر.

كما دعا قائد الثورة الاسلامية المسؤولين لدى الوزارات والجهات المعنية بالشؤون الثقافية، الى مزيد من الاهتمام والتصدي بجدية وحكمة للغزو الشامل من جانب الاعداء، والذي يستهدف الاسس الدينية والثورية والاخلاقية في البلاد.

يتبع ...** ح ع