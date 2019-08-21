السينما الايرانية تتمع بشعبية كبيرة لدى الصينيين

وأضاف وانغ يي وون في حديث مع مراسل ارنا اليوم الاربعاء، ان السينما الايرانية والصينيه لدیهما اواصر مشتركة، حیث ان المتلقین الصینیین بامکانهم الفاعل مع السينما الايرانية بسهولة؛ الامر الذي يعد فرصة جيدة بحد ذاته للتعاون السينمائي بين البلدين.

واشار الى الحضور المميز لاصحاب السينما الايرانية في مهرجانات الصين الدولية بما فيها مهرجان شانغهاي الدولي ومهرجان بكين للافلام وقال، ان مشاركة الافلام الايرانية في هذه المهرجانات وحصولها على مراكز وجوائز مختلفة فيها، يؤشر الى متانة العلاقات السينمائية بين البلدين.

واعتبر هذه المهرجانات ومهرجان فجر السينمائي الدولي في ايران بانها تشكل نافذة لتوثيق العلاقات السينمائية بين البلدين وتمهيدا لانطلاق مرحلة جديدة من هذه العلاقات.

انتهى**2018/أ م د