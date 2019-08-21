قدرات إيران الدفاعية حولتها إلى قوة بلا منازع في المنطقة

و اضاف الحرس الثوري في بيانه، ان تعزيز القدرات الدفاعية على جدول أعمال القوات المسلحة الايرانية.

وتابع، ان الجمهورية الإسلامية حققت إنجازات عظيمة في قطاع الصناعات الدفاعية على صعيد البر والبحر والجو، بما يتلاءم مع المعايير العالمية الحديثة في هذا المجال والرد على التهديدات المحتملة.

ونوه البيان الى ان هذه المنجزات والقدرات حولت الجمهورية الاسلامية الايرانية الى القدرة الاولى في المنطقة وفي مصاف التنافس مع القوى الاجنبية.

و نوه بقدرات وخصائص المنجزات الدفاعية الايرانية؛ قائلا، ان الحقائق الراهنة في الصناعات الدفاعية تمكنت من اظهار دورها الاستراتيجي في مختلف أبعاد المقاومة الاسلامية في مواجهة حروب الانابة والارهاب ومؤخراً مواجهة اعتداء الطائرة الامريكية المسيرة وناقلة النفط البريطانية المتخطية.

وصرح البيان، ان التركيز على استراتيجية تعزيز قدرات البلاد الدفاعية يقع على رأس اولويات المؤسسات العسكرية والدفاعية في البلاد خاصة حرس الثورة الاسلامية؛ مشددا على ان حرس الثورة الاسلامية لن يتوانى للحظة عن تطبيق هذه الضرورة الهامة.

وفي ذات السياق، أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا بمناسبة اليوم الوطني للصناعات الدفاعية، أكد خلاله، ان القوات المسلحة الإيرانية وعلى مر العقود الأربعة الماضية، لم تتمكن من تصميم وتصنيع المعدات العسكرية لتحقيق الجاهزية اللازمة أمام التهديدات فحسب، بل انها تمكنت من التوصل الى مكانة جيدة وفاعلة على مستوى المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة.

ويؤكد البيان، ان القوات الثورية للجيش الإيراني وفي الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية، ستتمكن من تذليل كافة العقبات التي تعترض مسار تحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية، كما تمكنت خلال فترة الحرب المفروضة (من قبل النظام البعثي البائد في الفترة بين عامي 1980-1988) وذلك بالاعتماد على الإرادة الراسخة والقدرات الفريدة للشباب الإيرانيين في المجال الدفاعي.

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