مساعد وزير الخارجية يعلق حول خطاب ظريف في معهد سيبري 

ونشر قريبي صورة عن حضور ظريف في معهد سيبري عبر حسابه الخاص على موقع تويتر؛ معلقا: تم إجراء حوار جاد ومفتوح جدا حول التعددية، والحقوق الدولية، والإتفاق النووي، والأمن في المنطقة، وحقوق الإنسان، وثمة مواضيع أخرى في معهد سيبري.

وتابع قريبي في تغريدته: ان ظريف قام بطرح عدد من الأسئلة المباشرة التي قلة ما يتم طرحها من قبل مسؤول رسمي في منطقتنا.

والقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف خطابا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، ظهر اليوم الأربعاء حسب التوقيت المحلي لطهران وأجاب على أسئلة الحضور في هذه المراسم.

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