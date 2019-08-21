لا احد سوى ايران ودول المنطقة قادر على ضمان الامن في الخليج الفارسي

وفي تصريح له، اليوم الاربعاء، خلال مراسم تكريم الكوادر الكفوءة لدى مقر ولي العصر (عج) التابع للحرس الثوري في مدينة اهواز (جنوب غرب)، اكد العميد فدوي انه سبق لأعداء الشعوب الاقليمية يعني امريكا وحلفاؤها بان اختبروا هذا الامر مرارا وعلى مدى السنوات الماضية، لكنهم شاهدوا ان تواجدهم في المنطقة لم يؤد الى استتاب الامن فحسب بل ادى قطعا الى زعزعة الامن فيها.

وشدد نائب القائد العام للحرس الثوري، قائلا : نحن صامدون وقادرون بكل قوة واقتدار على ارساء الامن والاستقرار في ارجاء المنطقة.

انتهى ** ح ع