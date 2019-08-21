ظريف يغادر ستوكهولم متجها الى النرويج

وتوجه ظريف الى النرويج في ختام زيارته الى السويد التي استغرقت يومين.

وإلتقى مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفن" وبحث معه في القضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك.

وكذلك التقى ظريف مساء اليوم، رئيس البرلمان السويدي "اندرياس نورلین" وبحث معه حول التعاون البرلماني بين البلدين وآخر المستجدات على صعيد الإتفاق النووي والتطورات الدولية.

كما القى ظهر اليوم، كلمة في مؤسسة ابحاث السلام الدولية في ستوكهولم (سيبري) وأجاب على اسئلة الحضور.

والتقى رئيس الدبلوماسية الإيرانية أمس الثلاثاء، مع وزيرة خارجية السويد ووزير التجارة السويدي ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، وكذلك رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت.

ولدى وصوله إلى ستوكهولم، التقى ظريف أيضا بمجموعة من الإيرانيين المقيمين في السويد وناقش معهم مجموعة متنوعة من القضايا.

وأعلن ظريف أيضا إنه يعتزم السفر إلى باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

إنتهى**أ م د