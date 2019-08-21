دبلوماسي باكستاني : اسلوب البلطجة لا ينفع مع ايران

وفي حوار خاص اليوم الاربعاء مع مراسل "ارنا" لدى باكستان، اشاد الدبلوماسي الباكستاني بحكمة مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية، بما في ذلك جهود وزير الخارجية محمد جواد ظريف الدبلوماسية في الاعلان عن مواقف ايران قبال المنطقة والعالم.

واردف : انه من حق وزير خارجية اي دولة زيارة الدول الاخرى للاعلان عن سياسات بلاده.

واشار جاويد الى ان ظريف دبلوماسي كفوء وجدير بالتقدير، ويقوم حاليا بزيارات عديدة الى عواصم الدول الاخرى من اجل الاعلان عن مواقف ايران ازاء القضايا الرئيسية في المنطقة والعالم.

واكد السفير الباكستاني السابق لدى اليونان،انه حان الوقت اليوم ليدرك المجتمع الدولي الحقيقة المشتركة ان الضغوط التي تمارس ضد ايران هي جائرة ولا تصب في مصلحة المنطقة.

وتابع قائلا : ينبغي خفض التوتر القائم بين طهران و واشنطن، لان الوضع الراهن لا يخدم مصالح المنطقة والعالم.

وفي جانب اخر من حديثه لمراسل ارنا، وصف جاويد الافراج عن ناقلة النفط الايرانية "ادريان دريا – 1" (غريس -1) بانه قرار صائب من قبل السلطات القضائية في حكومة جبل الطارق.

وفي معرض التعليق على التطورات الاخيرة بشأن الاتفاق النووي، اكد على ان انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق كان قرارا سقيما وذلك في ضوء المفاوضات المكثفة التي اجريت من اجل التوصل الى هذا الاتفاق.

وعزا جاويد نجاح المفاوضات النووية وتوقيع الاتفاق النووي، الى نهج ايران المؤثر والسلمي؛ مؤكدا على ضرورة تقدير جهود ايران لكن امريكا وبعض حلفاءها يمارسون الضغوط عليها لمعاقبتها على ما لم تفعله".

انتهى ** ح ع