ظريف يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء السويد

كما التقى ظريف اليوم الاربعاء، رئيس البرلمان السويدي "اندرياس نورلین" وبحث معه حول التعاون البرلماني بين البلدين وآخر المستجدات على صعيد الإتفاق النووي والتطورات الدولية.

والقى ظهر اليوم، كلمة في مؤسسة ابحاث السلام الدولية في ستوكهولم (سيبري) وأجاب على اسئلة الحضور.

والتقى رئيس الدبلوماسية الإيرانية أمس الثلاثاء، مع وزيرة خارجية السويد ووزير التجارة السويدي ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، وكذلك رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت.

ولدى وصوله إلى ستوكهولم، التقى ظريف أيضا بمجموعة من الإيرانيين المقيمين في السويد وناقش معهم مجموعة متنوعة من القضايا.

وتوجه ظريف مساء اليوم الى العاصمة النرويجية أوسلو في ختام زيارته الى السويد التي استغرقت يومين.

وأعلن ظريف أيضا إنه يعتزم السفر إلى باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

إنتهى**أ م د

