ظريف: اجرينا محادثات مهمة مع المسؤولين في السويد حول القضايا السياسية والاقتصادية

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف حول زيارته الى السويد التي اختتمها مساء الاربعاء: لقد اجرينا محادثات مهمة مع المسؤولين في السويد حول القضايا السياسية والاقتصادية كاهمية الحفاظ على الاتفاق النووي والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

واضاف: خضنا مع المسؤولين في الحكومة السويدية ومنهم رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية محادثات جيدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. اهمية الحفاظ على الاتفاق النووي شكلت جزءا مهما من هذه المحادثات.

وتابع وزير الخارجية الايراني: اننا اجرينا خلال هذه الزيارة لقاء مع المفكرين فضلا المحادثات التي جرت مع المسؤولين والاجتماعات الاقتصادية المهمة.

يذكر ان ظريف غادر ستوكهولم في ختام زيارته الى السويد متوجها الى العاصمة النرويجية اوسلو المحطة الثالثة من جولته الاوروبية التي بداها من فنلندا وتشمل فرنسا ايضا.

انتهى ** 2342