وزير الخارجية الايراني يصل الى النرويج المحطة الثالثة من جولته الاوروبية

ومن المقرر ان يلتقي ظريف خلال زيارته الى اوسلو رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة النرويجيين، كما سيلقي كلمة في حشد من الايرانيين المقيمين في هذا البلد.

واجرى وزير الخارجية الايراني خلال زيارته الى السويد محادثات مع رئيس الوزراء ستيفان لوفن ورئيس البرلمان اندرياس نورلن ووزيرة الخارجية مارغوت فالستروم ووزيرة التجارة رئيسة الجانب السويدي في اللجنة الاقتصادية المشتركة آن ليندة ورئيس الوزراء الاسبق كارل بيلت.

وتباحث ظريف خلال هذه اللقاءات بشان العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاتفاق النووي والاسراع في تنفيذ الالية المالية الاوروبية للتعاون مع ايران "اينستكس" فضلا عن امن الخليج الفارسي واوضاع اليمن وافغانستان.

كما القى وزير الخارجية الايراني كلمة في المؤسسة الدولية لابحاث السلام في ستوكهولم "SIPRI"استعرض خلالها اهم القضايا الاقليمية والدولية ومن ثم اجاب على اسئلة الحضور.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني بدا جولته الاوروبية من فنلندا ويختتمها بفرنسا التي يزورها غدا الجمعة لاجراء محادثات مع الرئيس ايمانوئيل ماكرون ووزير الخارجية ايف لودريان.

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