القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي غرفة عمليات قوى العدوان في جيزان

واورد موقع "المسيرة" ان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع صرح أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير غرفة العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.

وأوضح العميد سريع أن عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف.

يذكر أن القوة الصاروخية اليمنية أطلقت الاثنين؛ صاروخا باليستيا من طراز "نكال" على تجمع وعرض عسكري في معسكر ماس في مأربّ حيث أصاب الصاروخ هدفه بدقة عالية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود قوى العدوان.

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