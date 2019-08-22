٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83446135
٠ Persons

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي غرفة عمليات قوى العدوان في جيزان

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي غرفة عمليات قوى العدوان في جيزان

طهران / 22 اب /اغسطس /ارنا- استهدفت القوة الصاروخية اليمنية مساء الأربعاء؛ بصاروخ باليستي متوسط المدى غرفة العمليات المشتركة لقوى العدوان في صامطة بجيزان.

واورد موقع "المسيرة" ان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع صرح أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير غرفة العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.

وأوضح العميد سريع أن عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف.

يذكر أن القوة الصاروخية اليمنية أطلقت الاثنين؛ صاروخا باليستيا من طراز "نكال" على تجمع وعرض عسكري في معسكر ماس في مأربّ حيث أصاب الصاروخ هدفه بدقة عالية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود قوى العدوان.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
6 + 0 =