قمة ثلاثية بمشاركة ايران وروسيا في 16 ايلول / سبتمبر

ونقلت وكالة "الاناضول" التركية للانباء عن "قالن" قوله في مؤتمر صحفي الاربعاء، ان الرئيس (التركي) رجب طيب اردوغان سيجري محادثات فيما يخص التطورات على الساحة السورية مع نظيره الامريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، كان قد تحدث السفير الروسي لدى ايران "لوفان جاغاريان" عن انعقاد القمة الثلاثية الايرانية التركية الروسية في نهاية اب / اغسطس الحالي.

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