اللواء سلامي : سياسة الاعداء قائمة على اثارة الخلافات بين الشعب والنظام في البلاد

وفي تصريح له اليوم الخميس خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع الخدمية بمدينة مشهد المقدسة (شرق)، اشار اللواء سلامي الى ان "الحرب والسلام امتزجا ببعضهما البعض في ظل الظروف الراهنة، لكننا ندرك حساسية هذه الحرب".

وتابع : في ساحة الحرب العسكرية نحن نخوض المواجهة بمختلف الساحات ومنها حروب الانابة والحرب النفسية والحرب الاستخبارية وارعاب العدو، كما في بعض الاحيان يتم الاعلان عن جانب من هذه المواجهة؛ مضيفا "لكن سيناريوهات العدو اوسع بكثير من الارعاب العسكري واثارة اجواء استخبارية ضدنا".

واكد القائد العام للحرس الثورى، على ان "الحرب الاقتصادية باتت اليوم جزءاً لا يتجزأ من سياسات اعدائنا وذلك في اطار مخططاتهم الرامية الى انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد؛ وعلى حد زعمهم شلّ الاقتصاد الايراني".

يتبع ...** ح ع