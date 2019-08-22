ندعم بقوة السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية

واضاف العميد حاتمي، في كلمة له اليوم الخميس بمراسم ازاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية للدفاع الجوي المصنعة محليا : نحن اليوم نصنع صواريخ دقيقة قادرة على اصابة اهدافها بدقة ونتجه حاليا نحو تطوير القوة الانفجارية لدى صواريخنا.

واضاف : لقد قمنا بصناعة العديد من الفرقاطات والصواريخ والمعدات الدفاعية المختلفة لمواجهة اي تهديد لأمن بلادنا وشعبنا .

ولفت وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الى ان "الصناعات الدفاعية الايرانية جاءت لتكون داعما للقوات المسلحة عبر تطورها المضطرد، واننا اليوم ننتج صواريخ دقيقة قادرة على اصابة اهدافها، واتجهنا نحو تطوير القدرة الانفجارية لدى صواريخنا".

واستطرد قائلا، "لقد تمكنا من صناعة هذه التقنيات الدفاعية تحت تأثير الحظر الظالم على بلادنا"؛ مردفا ان "ايران تحتل اليوم المرتبة العشرين بالعالم من حيث قدراتها الدفاعية وهي قادرة على التصدي للتهديدات الجوية بعيدة المدى فضلا عن المتوسطة والقريبة".

وفيما لفت الى ان كافة الانجازات الدفاعية تتم بمشاركة المؤسسات الايرانية، قال : اكدنا على مدّ يد السلام للجميع خلال لقاءاتنا مع مختلف دول العالم والدول الاقليمية.

انتهى ** ح ع