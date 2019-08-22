رئيس الجمهورية يرعى مراسم ازاحة الستار عن منظومة 'باور 373' الصاروخية

وتتميز منظومة "باور 373" محلية الصنع الجديدة تقنيا على منظومة "اس 300" الروسية، وتمتلك قوة تدمير الاهداف حتى ارتفاع 27 كم وعلى مدى 300 كم.

كما بامكان منظومة "باور 373" كشف وتحديد مائة هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لستة منها؛ وبتدشين هذه المنظومة ارتقت ايران الى المرتبة السادسة عالميا في مجل انتاج منظومات الدفاع الجوي.

علما ان ازاحة الستار رسميا عن المنظومة الدفاعية الجوي "باور 373" تزامنا مع يوم الصناعة الدفاعية.

وفي كلمته له خلال مراسم تدشين منظومة باور 373 الصاروخية، وجّه الرئيس روحاني الشكر والتقدير لوزير الدفاع وخبراء الصناعة الدفاعية وجميع المعنيين بالصناعات الدفاعية في البلاد لجهودهم في تصنيع هذه المنظومة.

وفي سياق متصل، اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي (خلال مراسم التدشين) ان خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد اجتازوا مستوى الهندسة العكسية وبلغوا مرحلة المنتوجات اللازمة بتصاميم وطنية.

واوضح : ان المنظومة (باور 373) تعد اهم مشروع وطني للدفاع الصاروخي الجوي حيث بدأ تصنيعها قبل عدة اعوام وبالامكان استخدامها ضد العديد من الاهداف الجوية في ارتفاعات عالية.

انتهى ** ح ع