ظريف يجري مباحثات مع وزير التجارة النرويجي

و وصل وزير الخارجية الايراني الى العاصمة النرويجية امس الاربعاء، في محطته الثالثة من زيارته الحالية للدول الاسكندينافية.

وبحسب موفد "ارنا"، من المقرر ان يغادر ظريف عصر اليوم النرويج متجها الى باريس لإجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون و وزير خارجية هذا البلد جان ايف لودربان.

وكان وزير الخارجية الايراني والوفد السياسي المرافق له قد وصل الاحد الماضي الى فنلندا، ومنها غادر الى السويد في ثاني محطة من زيارته للدول الاسكندينافية والتقي بكل من رئيس الوزراء و وزير الخارجية ورئيس البرلمان في هذا البلد؛ باحثا معهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الاتفاق النووي واخر التطورات الاقليمية والدولية.

واكد ظريف خلال مباحثاته مع نظيره السويدي على ضرورة التسريع في تنفيذ الية اينستكس، كما بحث معه الامن في منطقة الخليج الفارسي واليمن وافغانستان.

انتهى ** ح ع