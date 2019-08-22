ظريف : امريكا لاتستيطع ان تزعزع الامن في منطقة الخليج الفارسي

جاء ذلك في كلمة ادلى بها ظريف اليوم الخميس بـ "مركز الشؤون الدولية" في النرويج حول "مخاطر الحرب ومستقبل الخليج الفارسي".

واكد وزير الخارجية، انه وفقا للقرار 2231 فإنه يتعيّن على الدول ان تقوم بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران، لكن امريكا تمارس الضغوط ولا تسمح لها بذلك.

و وصف ظريف الحظر الامريكي بانه ضرب من الارهاب لكون يستهدف عموم الشعب؛ مضيفا ان هؤلاء يسعون من خلال ضغوطهم ان يرغموا الشعب على تغيير مواقفه، الامر الذي ينطبق عليه مفهوم الارهاب.

وتطرق وزير الخارجية الى قضية احتجاز ناقلة النفط الايرانية في مضيق جبل الطارق في اطار قوانين الاتحاد الاوروبي؛ مبينا ان الجميع يعلم بان قوانين الاتحاد لا تتعدى حدود الدول الاعضاء فيه؛ ومؤكدا على ضرورة اتباع القوانين الدولية، لانه في حال عدم رعايتها سيؤدي ذلك الى الفوضى في المجتمع الدولي.

كما نوه الى ان نصف مضيق هرمز يقع تحت اشراف الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على ان تامين هذا المضيق لن يتحقق دون التعاون مع ايران؛ "بما يستدعي من هؤلاء (امريكا) ان يدركوا بعجزهم في زعزعة امن الخليج الفارسي".

وشدد وزير الخارجية قائلا : ان الجميع يجب ان ينعم بالامن في منطقة الخليج الفارسي؛ مؤكدا استعداد ايران للتعاون مع الدول الاقليمية في هذا السياق.

يتبع ...** ح ع