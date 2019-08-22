برلمانية نرويجية : اوسلوا تدعم الاتفاق النووي بقوة

وافاد مراسل "ارنا" من اوسلو، ان السيدة هوئي فلدت، وفي تصريح للصحفيين اليوم الخميس عقب مباحثاتها مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وصفت المباحثات المباشرة بين النرويج والجانب الايراني بانها كانت مفيدة.

وتابعت : لقد نقاشنا بجدية خلال اللقاء العديد من القضايا، بما في ذلك التصعيد القائم بين ايران وامريكا.

وفي جانب اخر من تصريحاتها الصحفية اليوم، دعت المسؤولة البرلمانية النرويجية ايران "للعودة الى تعهداتها في اطار الاتفاق النووي".

واضافت : رسالتنا هي انه رغم تحالف النرويج الوثيق مع امريكا لكننا ندعم الاتفاق النووي بقوة ونرغب في تعزيز التجارة بين البلدين.

يذكر ان ظريف التقى قبل عصر اليوم الخميس بالسيدة هوئيت فلدت في اوسلو، وبحث معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

کما اجرى وزير الخارجية الايراني صباح اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء و وزير التجارة النرويجيين، والقى كلمة في مركز النرويج للشؤون الدولية حول "مخاطر الحرب ومستقبل الخليج الفارسي".

و وصل ظريف الى العاصمة النرويجية امس الاربعاء، في محطته الثالثة من زيارته للدول الاسكندينافية.

ومن المقرر ان يغادر وزير الخارجية الايرني (عصر اليوم) عاصمة النرويج متجها الى باريس لإجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون و وزير خارجية هذا البلد جان ايف لودربان.

وكان وزير الخارجية الايراني والوفد السياسي المرافق له قد وصل الاحد الماضي الى فنلندا، ومنها غادر الى السويد في ثاني محطة من زيارته للدول الاسكندينافية والتقي بكل من رئيس الوزراء و وزير الخارجية ورئيس البرلمان في هذا البلد؛ باحثا معهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الاتفاق النووي واخر التطورات الاقليمية والدولية.

واكد ظريف خلال مباحثاته مع نظيره السويدي على ضرورة التسريع في تنفيذ الية اينستكس، كما بحث معه الامن في منطقة الخليج الفارسي واليمن وافغانستان.

انتهى ** ح ع