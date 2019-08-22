ظريف يبحث مع نظيرته النرويجية القضايا الثنائية والدولية

و وصل وزير الخارجية الايراني الى العاصمة النرويجية امس الاربعاء، في محطته الثالثة من زيارته الحالية للدول الاسكندينافية.

وبحسب موفد "ارنا"، من المقرر ان يغادر ظريف عصر اليوم النرويج متجها الى باريس لإجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون و وزير خارجية هذا البلد جان ايف لودربان.

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