ظريف يبحث مع نظيرته النرويجية القضايا الثنائية والدولية

و وصل وزير الخارجية الايراني الى العاصمة النرويجية امس الاربعاء، في محطته الثالثة من زيارته الحالية للدول الاسكندينافية.
وبحسب موفد "ارنا"، من المقرر ان يغادر ظريف عصر اليوم النرويج متجها الى باريس لإجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون و وزير خارجية هذا البلد جان ايف لودربان.
انتهى ** ح ع
اوسلوا / 22 اب / اغسطس / ارنا – التقى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" اليوم الخميس، بوزيرة الخارجية النرويجية "إينى مارى إريكسين سورايدى" وبحث معها في القضايا الثنائية وآخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.
و وصل وزير الخارجية الايراني الى العاصمة النرويجية امس الاربعاء، في محطته الثالثة من زيارته الحالية للدول الاسكندينافية.
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