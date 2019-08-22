انطلاق بطولة الكاراتية الدولية في كرمانشاه غربي البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" قال رئيس لجنة الكارتية الوطنية في محافظة كرمانشاه "سعيد نصر الّهي" : ان رياضيين من ايران ونيجيريا وتايلاند واذربيجان وعمان يتنافسون في اطار هذه البطولة الدولية المقامة على مدى يومي 22 و23 اب / اغسطس الحالي.

وتابع، ان فريق الحكام الذي يشرف على بطولة الكارتية الدولية في كرمانشاه، يتكون من 90 حكما؛ 45 من النساء الى جانب 45 حكما من الرجال.

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