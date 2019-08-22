انطلاق بطولة الكاراتية الدولية في كرمانشاه غربي البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" قال رئيس لجنة الكارتية الوطنية في محافظة كرمانشاه "سعيد نصر الّهي" : ان رياضيين من ايران ونيجيريا وتايلاند واذربيجان وعمان يتنافسون في اطار هذه البطولة الدولية المقامة على مدى يومي 22 و23 اب / اغسطس الحالي.
وتابع، ان فريق الحكام الذي يشرف على بطولة الكارتية الدولية في كرمانشاه، يتكون من 90 حكما؛ 45 من النساء الى جانب 45 حكما من الرجال.
انتهى ** ح ع
كرمانشاه / 22 اب / اغسطس / ارنا – بدأت اليوم الخميس منافسات البطولة الدولية للكاراتية، فئة الـ "شوتوكان" بمشاركة 870 رياضيا من الرجال والنساء في محافظة كرمانشاه (غرب).
وفي تصريح لمراسل "ارنا" قال رئيس لجنة الكارتية الوطنية في محافظة كرمانشاه "سعيد نصر الّهي" : ان رياضيين من ايران ونيجيريا وتايلاند واذربيجان وعمان يتنافسون في اطار هذه البطولة الدولية المقامة على مدى يومي 22 و23 اب / اغسطس الحالي.
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