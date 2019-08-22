اوسلو اعربت عن انتقادها لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

واشارت الوزيرة النرويجية الى مباحثاتها مع ظريف اليوم؛ مبينة ان الجانبين ناقشا القضايا الاقليمية والثنائية في هذا اللقاء واكدا على دور المباحثات المشتركة بين البلدين.

وقالت السيدة إريكسين سورايدى : كما تحدثنا بشأن الاتفاق النووي ودعونا ايران الى الالتزام بكامل تعهداتها في اطار هذا الاتفاق؛ مؤكدة ان الاتفاق النووي يضطلع بدور هام في مجال الامن والحدّ من الانتشار النووي.

كما اشارت وزيرة الخارجية النرويجية الى مباحثاتها مع ظريف حول حقوق الانسان؛ معربة عن دعم بلادها لإجراءات فرنسا الهادفة الى خفض التوترات.

انتهى ** ح ع