وزير الخارجية يغادر اوسلو متجها الى باريس

وقبل مغادرته اسلو اليوم، اعلن ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية النرويجية، عن زيارته لفرنسا؛ قائلا : انه في ضوء المباحثات الهاتفية خلال الاسابيع الماضية بين الرئيسين الايراني والفرنسي، سأذهب الى باريس.

وتابع : لدينا بعض الاقتراحات من جانب الرئيس الفرنسي، وهناك بعض الارضيات المشتركة التي ينبغي توسيع نطاقها في هذا الخصوص.

وكان وزير الخارجية الايراني والوفد السياسي المرافق له قد وصل الاحد الماضي الى فنلندا، ومنها غادر الى السويد في ثاني محطة لجولته في الدول الاسكندينافية والتقي بكل من رئيس الوزراء و وزير الخارجية ورئيس البرلمان في هذا البلد؛ باحثا معهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الاتفاق النووي واخر التطورات الاقليمية والدولية.

وخلال زيارته للعاصمة النرويجية اوسلو التي وصل اليها امس الاربعاء، التقى ظريف بكل من رئيسة الوزراء و وزير التجارة، كما القى كلمة في مركز النرويج للشؤون الدولية حول "مخاطر الحرب ومستقبل الخليج الفارسي".

واجتمع عصر اليوم الخميس مع رئيسة لجنة السياسة الخارجية والدفاعية في برلمان النرويج السيدة هوئيت فلدت، باحثا معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ بالاضافة الى لقائه مع وزيرة الخارجية في هذا البلد والتي تضمنت الاتفاق النووي واخر التطورات على الساحتين الدولية والاقليمية.

انتهى ** ح ع