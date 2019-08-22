٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٢٣:٣٧
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83447152
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في ختام مهام عمله..

سفير ايران في فيينا يلتقي زعيم الطائفة الكاثوليكية بالنمسا

سفير ايران في فيينا يلتقي زعيم الطائفة الكاثوليكية بالنمسا

طهران / 22 اب /اغسطس /ارنا- التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في فيينا عبدالله مولائي، زعيم الطائفة الكاثوليكية في النمسا الكردينال كريستوف شونبورن، في اطار لقاءاته الوداعية مع المسؤولين النمساويين في ختام مهام عمله في هذا البلد.

وفي اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق التعاون الثقافي والحوار الديني بين ايران والنمسا، واستعرض مولائي مواقف وسياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية حول التطورات الاقليمية والقضايا الدولية الجارية.

واشار الكردينال شونبورن الى زيارته التي قام بها الى ايران عام 2001 ، معتبرا الجمهورية الاسلامية الايرانية وارثة لحضارة وثقافة عريقة وترحب وتدعم على الدوام الحوار وتبادل الراي والتفاهم الثقافي والديني.

واعرب زعيم الطائفة الكاثوليكية في النمسا عن سروره لاستمرار الحوار بين علماء ومفكري البلدين في اطار الحوار بين الاسلام والمسيحية.

يذكر ان الجولة الثامنة للحوار الديني بين ايران والنمسا ستعقد في فيينا قريبا.

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