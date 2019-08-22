برسبوليس يقص شريط الدوري الايراني بالفوز على بارس جم

وانطلق الدوري الايراني الجديد اليوم الخميس بمباراة بين برسبوليس وبارس جم على استاد "آزادي" بطهران بحضور نحو 25 الف متفرج.

ودانت السيطرة لفريق برسبوليس بصورة نسبية في الشوط الاول ولكن دون نتيجة.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء برسبوليس وتمكن من هز شباك بارس جم في الدقيقة 56 بواسطة مهدي ترابي.

وسنحت عدة فرص ذهبية لبرسبوليس لاضافة غلته الا ان محاولاته لم يكتب لها النجاح، لتنتهي المباراة بفوز برسبوليس بهدف وحيد.

ويوم امس الخميس جرت 3 مباريات اخرى ضمن الاسبوع الاول للدوري الايراني وكانت نتائجها كالتالي:

كل كهر سيرجان -نساجي مازندران 1-1

ذوب آهن -سايبا 2-3

نفط مسجد سليمان -تراكتور سازي تبريز 0-0

وسيحل استقلال طهران اليوم الجمعة ضيفا على ماشين سازي تبريز.

انتهى ** 2342