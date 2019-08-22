٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٠:٥٠
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83447193
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وزير الخارجية الايراني يصل الى باريس

وزير الخارجية الايراني يصل الى باريس

باريس / 23 اب /اغسطس /ارنا- وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى باريس مساء الخميس في ختام جولته على الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج.

ومن المقرر ان يلتقي ظريف خلال زيارته الى باريس الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون ووزير خارجيته ايف لودريان للبحث وتبادل وجهات النظر حول كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي.

يتبع ** 2342

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