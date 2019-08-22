وزير الخارجية الايراني يصل الى باريس

طهران / 22 اب / اغسطس / ارنا – اكد رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، ان الولايات المتحدة الامريكية انتهجت سياسات خاطئة على الصعيد الدولي؛ مبينا ان هذا النهج سيعود بالضرر الى الامريكيين انفسهم واصدقائهم، والاوروبيين وايضا الصين والدول الاسيوية جميعا ولن تنتفع اي دولة من ذلك.