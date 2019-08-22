وزير الخارجية الايراني يصل الى باريس

ومن المقرر ان يلتقي ظريف خلال زيارته الى باريس الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون ووزير خارجيته ايف لودريان للبحث وتبادل وجهات النظر حول كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي.
يتبع ** 2342
باريس / 23 اب /اغسطس /ارنا- وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى باريس مساء الخميس في ختام جولته على الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج.
ومن المقرر ان يلتقي ظريف خلال زيارته الى باريس الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون ووزير خارجيته ايف لودريان للبحث وتبادل وجهات النظر حول كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي.
يتبع ** 2342
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