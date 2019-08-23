قائد بحرية الحرس الثوري: نرصد القوات الاجنبية القادمة من خارج المنطقة بصورة دائمة

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الجمعة قال الادميرال تنكسيري، ان القوات الاجنبية القادمة من خارج المنطقة لا توفر الامن لنا لذا فانه علينا نحن وسائر دول المنطقة توفير الامن فيها.

واكد بان الامن في المنطقة يجب ان يوفر من قبل دول المنطقة نفسها ودون ذلك لن يكون مجديا وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية و الدول السبع الواقعة في جنوبنا اي تحالف "7+1" هي التي يجب ان توفر الامن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار الادميرال تنكسيري الى تواجد القوات الاجنبية في المنطقة وقال، ان القوات الاجنبية القادمة من خارج المنطقة والمتواجدة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان يتم رصدها بصورة دائمة وان منظوماتنا ترصد تحركات هذه القوات لحظة بلحظة.

واكد بان لنا الاستعداد التام للتصدي لاي تهديدات محتملة واضاف، ان قواتنا لها الاستعداد الكامل للمواجهة المحتملة مع العدو واجهاض التهديدات في المهد.

واكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري في ختام تصريحه باننا وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية مكلفون دوما بالحفاظ على اعلى درجات الجهوزية والاستعداد وان نرفع مستوى قدراتنا القتالية باستمرار.

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