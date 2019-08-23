تسيير خط جوي بين مدينتي مشهد الايرانية وهرات الافغانية

وقال مدير عام المطارات في محافظة خراسان الرضوية محمد باقر قاسم زادة بانه تم تسيير هذا الخط نظرا للطلبات المتزايدة عليه حيث هنالك رحلة ذهاب واخرى اياب كل يوم جمعة من قبل شركة "كيش اير" للطيران الايرانية.

واوضح بان هنالك في الوقت الحاضر رحلات جوية من مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مشهد الى مدن اسطنبول والكويت ومسقط والدوحة ودبي والشارقة وبغداد والناصرية والنجف وكابول ومزار شريف ودوشنبة وهرات وقندهار.

يشار الى انه كانت هنالك رحلات جوية بين مدينتي مشهد وهرات من قبل شركتي "آريانا افغان" و"كام اير" الافغانيتين الا انها توقفت قبل عدة اشهر.

جدير بالذكر ان مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مشهد يشهد يوميا 180 رحلة جوية خارجة وداخلة كمعدل ويرتفع العدد الى 250 رحلة في ايام الذروة، ويعد الثاني في البلاد بهذا الصدد بعد مطار "مهر آباد" بطهران.

انتهى ** 2342