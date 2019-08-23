مسؤول عسكري: منظومة الدفاع الجوي الايرانية "باور 373" اقوى من "اس 300"

وقال العميد فرج بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان منظومة "باور 373" تحظى بقدرات اعلى من منظومة "اس 300" من حيث الرادار والقيادة والسيطرة والاستهداف الصاروخي.

واضاف، ان المنظومة "اس 300" قادرة على الاشتباك مع 5 اهداف بالتزامن معا فيما المنظومة "باور 373" يمكنها الاشتباك مع 6 اهداف معا.

واشار الى ان منظومة "باور 373" يطلق عليها البعض بانها "اس 300" الايرانية، مؤكدا بان هذه التسمية لا تعني بان المنظومة الايرانية تماثل الروسية.

وحول المقارنة مع منظومة "باتريوت" الاميركية اعتبر العمید فرج بور انه ليس من الممكن المقارنة بينهما لان المنظومة الايرانية هي في فئة اعلى من الاميركية، وقال، ان قناة واحدة في "باتريوت" يمكنها استهداف هدف واحد فقط فيما القناة الواحدة في "باور 373" يمكنها استهداف 9 اهداف.

واكد العميد فرج بور بان مميزات المنظومة "باور 373" اكثر بكثير مما يتصوره العدو وقال، ان هذه الخصائص ستبقى سرية ولا يمكننا الكشف عنها ، اذ ان جهل العدو بها يعد ميزة لها لانه في هذه الحالة لا يعرف كيف يواجهها.

انتهى ** 2342