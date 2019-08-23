٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٠٨
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83447445
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قائد الدفاع الجوي الايراني: منظومة "باور 373" قادرة على الكشف عن 300 هدف

قائد الدفاع الجوي الايراني: منظومة "باور 373" قادرة على الكشف عن 300 هدف

طهران / 23 اب /اغسطس /ارنا- اعلن قائد قوات الدفاع الجوي الايراني العميد علي رضا صباحي فرد بان منظومة الدفاع الجوي الايرانية "باور 373" قادرة على الكشف عن 300 هدف.

وفي تصريح ادلى به قال العميد صباحي فرد، ان منظومة الدفاع الجوي الايرانية "باور 373" قادرة على الكشف عن 300 هدف بالتزامن معا وترتيب اولوية 100 منها والاشتباك مع 6 اهداف معا ، وبالامكان زيادة هذا العدد.

واوضح قائد قوات الدفاع الجوي الايراني بان هذه المنظومة مصممة لمواجهة الطائرات المتخفية (الشبح) وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية وتتلاءم مع خصائص البلاد المناخية وقادرة على تغيير مكانها سريعا بعد الاشتباك مع العدو.

واكد بان من اهم مميزات هذه المنظومة هي ايجاد ظروف الغموض للعدو لان معلوماتها هي في الداخل وليس بامكان العدو ان يتصور ماذا سيواجه.

انتهى ** 2342      

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