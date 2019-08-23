قائد عسكري: ايران قادرة على توفير امن المنطقة افضل من اي دولة اخرى

وفي كلمته اليوم الجمعة قبيل خطبة صلاة الجمعة في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) قال العميد تقي زادة، ان الجمهورية الاسلامية الاسلامية قادرة على توفير امن المنطقة افضل من اي دولة اخرى ونؤكد ايضا بانها قادرة على الدفاع عن كيان الاسلام وان ابناء ايران في وزارة الدفاع جاهزون لخدمة البلاد.

وصرح بانه تم تحقيق منجزات جيدة في سياق تطوير صواريخ "ارض-ارض" وصواريخ "زم زم" وقاذفات صواريخ كروز الموجهة.

واشار الى تصنيع مقاتلة وطنية قاذفة للقنابل واضاف، ان انتاج السفن الحربية والغواصات و 70 منتوجا، يعد من المنجزات الاخرة للصناعة الدفاعية في البلاد.

واكد بان التكنولوجيا الدفاعية تستخدم في الصناعات الداخلية في البلاد ومن ضمنها السيارات حيث تمت بهذا الطريق معالجة مشاكل خروج فرنسا من التعاون مع ايران في مجال توفير قطع غيار السيارات.

واوضح بان تصنيع حاسوب سيارات "بيجو 206" الذي يحظى بتكنولوجيا متطورة يعد من ضمن هذه الاجراءات.

ونوه الى التعاون مع نحو 4 الاف طالب جامعي في مرحلة الدكتوراه و 700 من اعضاء الهيئات العلمية في الجامعات وقال، هنالك في الوقت الحاضر تعاون مع المؤسسات العلمية في اطار مشاريع مشتركة تبلغ 477 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا).

انتهى ** 2342