امام جمعة طهران: نحن دعاة سلام وترامب اثبت حماقته للعالم

وفي خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران اكد آية الله امامي كاشاني، بان الدعوة للسلام مع العالم كله تعد من سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى ان العدو ادرك صمود ومقاومة ايران وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت عظمتها اليوم بالمقاومة والثبات.

واضاف، ان ترامب احمق وقد اثبت حماقته هذه للعالم فيما الجمهورية الاسلامية الايرانية شجاعة وقوية اذ ان الامام الراحل (رض) والقائد الخامنئي بثا هذه الشجاعة في نفوس كل شبابنا وشعبنا.

ونوه آية الله امامي كاشاني الى الانجاز الذي حققته الصناعات الدفاعية الايرانية بانتاجها منظومة "باور 373" الدفاعية الصاروخية بايعاز من قائد الثورة الاسلامية الى مسؤولي وزارة الدفاع قبل عدة سنوات للعمل على تصميم وتصنيع هذه المنظومة والتي تؤكد على اقتدار ايران في مواجهة العدو.

واشار الى ان العدو كان يتصور واهما أن الشعب الإيراني سوف يتخلى عن الثورة بسبب المشاكل الاقتصادية لكن هذا الشعب قدم التضحيات وتحلى بالصبر في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

ونوه خطيب صلاة الجمعة الموقت في طهران الى سياسات الجمهورية الاسلامية الایرانية على الصعيد العالمي، وقال: ان من سياسات الجمهورية الاسلامية الایرانية هي أننا نريد أن نكون في سلام مع العالم بأسره، ونؤكد إن العدو يجب التصدي له والقضاء عليه ، وإلا فان ايران کانت دوما في سلام وتريد السلام العالمي، وعلى مدار أربعين عاما، اثبتت ما تفعله وتريده، فیما کشفت أميركا والصهاينة واذنابهم عن مآربهم.

ولفت الى توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية الاخيرة حول الاقتصاد وسبل تحقيق الازدهار الاقتصادي وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ولله الحمد ستتجاوز جميع مضائق المشكلة الاقتصادية.

انتهى ** 2342