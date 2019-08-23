٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٣٨
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83447678
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مساعد وزير الدفاع: قلة من الدول تملك نظير ما تملكه ايران من منظومات الدفاع الجوي

مساعد وزير الدفاع: قلة من الدول تملك نظير ما تملكه ايران من منظومات الدفاع الجوي

قزوين / 23 اب / اغسطس /ارنا- صرح مساعد وزير الدفاع المدير التنفيذي للصناعات الالكترونية الايرانية العميد شاهرخ شهرام بان قلة من الدول تملك نظير ما تملكه ايران من منظومات الدفاع الجوي.

وفي كلمته اليوم قبيل خطبة صلاة الجمعة في قزوين، قال العميد شهرام، ان الاقتدار الدفاعي للجمهورية الاسلامية الايرانية هو ثمرة للانتاج الوطني وجهود شباب البلاد وان قلة من الدول تملك نظير ما تملكه ايران من منظومات الدفاع الجوي.

واعتبر اللوغاريتم السري في المنظومات الدفاعية وصنع اجهزة اللاسلكي الرقمية الآمنة والمعدات المخفضة لقدرات العدو القتالية والصواريخ بالغة الدقة واستخدام المنظومات الصاروخية "ارض-ارض" و"ارض-جو"، من اهم المنجزات الدفاعية للجمهورية الاسلامية.

كما نوه الى تصنيع المنظومة الصاروخية الدفاعية "باور 373" التي ازيح الستار عنها اخيرا والتي تعد اقوى من منظومة "اس 300" الروسية، باعتبرها منجزا دفاعيا كبيرا.

انتهى ** 2342

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