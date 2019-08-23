ظريف يصف محادثاته مع ماكرون بانها كانت بناءة وجيدة

وذكر مراسل وكالة "ارنا" الموفد ان ظريف قال في تصريح صحفي اثر لقائه الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون في باريس اليوم الجمعة، ان المحادثات التي اجريناها مع الرئيس الفرنسي جاءت في سياق المحادثات الهاتفية التي جرت بين روحاني وماكرون اخيرا.

واضاف، ان فرنسا قدمت لايران مقترحا حول كيفية تنفيذ الاتفاق النووي والخطوات اللازم اتخاذها من قبل الطرفين ونحن ايضا قدمنا مقترحا من اجل تنفيذ الاتفاق النووي بصورة كاملة.

وتابع رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني، لقد اجرينا محادثات بناءة وجيدة.

ومن المقرر ان يلتقي ظريف في باريس اليوم ايضا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

وتتمحور محادثات وزير الخارجية الايراني في هذه اللقاءات حول تعهدات اوروبا بشان الاتفاق النووي مع ايران.

وكان ظريف قد قام بجولة في الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج قبل ان يتوجه الى بارس مساء الخميس.

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