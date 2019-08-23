ظريف: حرية الملاحة البحرية يجب ان تكون للجميع

وقال ظريف في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس اليوم الجمعة، هناك قضية أخرى مطروحة (غير الاتفاق النووي) وهي قضية حرية الملاحة وقد اعلنت ايران موقفها في هذه القضية بصورة شفافة وهو أن حرية الملاحة يجب أن تكون للجميع.

واضاف، ان إيران ، كدولة ذات سواحل طويلة على الخليج الفارسي وبحر عمان والجزء الشمالي من مضيق هرمز تعتبر القوة الاكثر وثوقا بها لضمان امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز ، وكانت دائماً حريصة على ضمان حرية الملاحة في المنطقة. وهناك حاجة لتوفير الحرية للسفن الإيرانية التي تحمل البضائع والنفط من والى إيران.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تطبيق حرية الملاحة كمبدأ من مبادئ القانون الدولي المكفول للجميع وقال إن إيران مستعدة للمساعدة في ضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز مقابل ضمان حرية الملاحة لها.

واوضح ظريف انه سيجري مباحثات مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان اليوم حول الوضع في الخليج الفارسي ، واليمن ، وأفغانستان ، وكذلك سبل تنفيذ الاتفاق النووي الى جانب التباحث حول القضايا الثنائية بين البلدين.

وعن مقترحات فرنسا لتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة والاتفاق النووي قال ظريف ان مقترحاتهم تدور حول كيفية تنفيذ أوروبا لالتزاماتها في الاتفاق النووي ، أي تحقيق الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي للشعب الإيراني. وسيتم الاعلان عن تفاصيل ذلك عندما تحقق المباحثات النتائج المرجوة منها.

*الامن في الخليج الفارسي

واكد ظريف اهمية الامن في الخليج الفارسي بالنسبة لايران التي طرحت سابقا مقترحات بهذا الصدد وقال، هنالك مقترحات على الطاولة طرحناها منذ 5 اعوام ودعونا الجيران لمتابعتها.

واضاف، انه وفيما يتعلق بالملاحة البحرية نحن على استعداد دائم كعضو مؤثر في المجتمع الدولي لبذل التعاون اللازم ازاء ضمان حرية الملاحة البحرية لنا.

وصرح بان الحقوق الدولية هي من اجل ان يطمئن الجميع للمستقبل اذ لا يمكن لدولة ما ان تعمل بما هو غير متوقع وتنتظر من الاخرين عدم ابداء رد الفعل.

*زيارة ماكرون الى طهران

وحول زيارة ماكرون الى طهران صرح ظريف بان هذه الزيارة مطروحة منذ امد بعيد ولكن لم يُطرح شيء جديد حولها لغاية الان.

*زيارة الصين واليابان

واوضح بانه سيقوم بزيارة الى الصين واليابان وعدد اخر من الدول، وقال بان زيارة كوريا الشمالية ليست في جدول الاعمال ولكن لنا الاستعداد للقيام بهذه الزيارة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى باريس مساء الخميس في ختام جولته على الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج.

انتهى ** 2342