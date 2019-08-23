إصابة 122 فلسطينيا برصاص الاحتلال في جمعة "لبيك يا أقصى" بالقطاع

و وفقاً للوزارة، فقد أصيب 122 فلسطينيا بينهم 9 بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمشاركين في مسيرة العودة في الجمعة الـ 71 التي جاءت تحت عنوان "لبيك يا أقصى".

وأوضحت وزارة الصحة أن الاصابات 122 شخصا بينهم 3 مسعفين أصيبوا من قبل قوات الاحتلال شرق قطاع غزة

وشارك آلاف الفلسطينيين في جمعة "لبيك يا أقصى" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الصهيوني.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة باطلاق النار عليهم من رصاص حي ومطاطي وقنابل غازية مسيلة للدموع.

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